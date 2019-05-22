Асамоа Гьян вернулся в сборную Ганы по просьбе президента страны

К такому решению футболист пришел по просьбе президента страны Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на твиттер игрока.
«Я принял просьбу его превосходительства и теперь доступен для тренерского штаба сборной. Во мне по-прежнему горит желание прервать 30-летнюю серию Ганы без побед в Кубке Африки, и я хочу продолжать служить этой прекрасной нации и стране», - говорится в заявлении Гьяна, которое игрок разместил в своем твиттере.
За сборную Ганы Асамоа провел 105 матчей и забил 51 гол. Ранее Гьян выступал в чемпионатах Италии, Англии и Франции.
Команда Ганы с Гьяном в составе дважды (2010, 2015) доходила до финала Кубка африканских наций, но не смогла завоевать трофей.
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