Кирьяков: В финале Кубка будет приличная игра, особенно если судья что-то упустит - Советский спорт
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22 мая 2019 16:42ФутболГичунцев Артур

Кирьяков: В финале Кубка будет приличная игра, особенно если судья что-то упустит

Встреча состоится сегодня, 22 мая и стартует в 18.30 мск.

Бывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков дал комментарий перед матчем московского «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России.

«Оба тренера не относятся к этим играм, как к промежуточным, чтобы дать передышку основе. Это ведь самый короткий путь в Европу. А соответственно статус и деньги.

Для такого клуба, как «Урал», это многое значит. Наверняка будет искра очень приличного уровня, особенно если судья что-то упустит», – цитирует Кирьякова «Евро-Футбол.Ру».

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