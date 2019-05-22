Кирьяков: В финале Кубка будет приличная игра, особенно если судья что-то упустит Встреча состоится сегодня, 22 мая и стартует в 18.30 мск.

Бывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков дал комментарий перед матчем московского «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России.

«Оба тренера не относятся к этим играм, как к промежуточным, чтобы дать передышку основе. Это ведь самый короткий путь в Европу. А соответственно статус и деньги.

Для такого клуба, как «Урал», это многое значит. Наверняка будет искра очень приличного уровня, особенно если судья что-то упустит», – цитирует Кирьякова «Евро-Футбол.Ру».