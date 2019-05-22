Кирьяков: В финале Кубка будет приличная игра, особенно если судья что-то упустит

Бывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков дал комментарий перед матчем московского «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России.
«Оба тренера не относятся к этим играм, как к промежуточным, чтобы дать передышку основе. Это ведь самый короткий путь в Европу. А соответственно статус и деньги.
Для такого клуба, как «Урал», это многое значит. Наверняка будет искра очень приличного уровня, особенно если судья что-то упустит», – цитирует Кирьякова «Евро-Футбол.Ру».
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