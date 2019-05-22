Финал Кубка России. «Локомотив» – «Урал»: Стартовые составы

«Локомотив»: Гилерме, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов
Запасные: Коченков, Медведев, Михалик, Самохвалов, Лапшов, Магкеев, Тарасов, Коломейцев, Куликов, Тугарев, Кварацхелия, Эдер
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер, Емельянов, Бумаль, Эль-Кабир, Погребняк, Панюков, Ильин
Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Динга, Ароян, Поляков, Бавин, Катрич, Жигулев, Араторе
Матч начнется в Самаре в 18:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.