Финал Кубка России. «Локомотив» – «Урал»: Стартовые составы - Советский спорт
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22 мая 2019 17:07ФутболСпирин Дмитрий

Финал Кубка России. «Локомотив» – «Урал»: Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Урала» на финальный матч Кубка России по футболу.

«Локомотив»: Гилерме, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов

Запасные: Коченков, Медведев, Михалик, Самохвалов, Лапшов, Магкеев, Тарасов, Коломейцев, Куликов, Тугарев, Кварацхелия, Эдер

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер, Емельянов, Бумаль, Эль-Кабир, Погребняк, Панюков, Ильин

Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Динга, Ароян, Поляков, Бавин, Катрич, Жигулев, Араторе

Матч начнется в Самаре в 18:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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