Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилось - Советский спорт
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22 мая 2019 17:49ФутболСпирин Дмитрий

Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилось

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих дальнейших планах.

«Вернуться к работе с Конте? Пока нет ясности, где он продолжит карьеру. Буду рассматривать такой вариант только тогда, когда поступит официальное предложение. Сейчас я заинтересован в тренерской работе в России, мне там понравилось», - цитирует Карреру Napoli Magazine.

Напомним, Массимо Каррера ассистировал Антонио Конте в «Ювентусе» и в сборной Италии.

С 2016 по 2018 год он тренировал московский «Спартак», выиграв с командой чемпионат России.

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