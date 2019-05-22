Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилось Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих дальнейших планах.

«Вернуться к работе с Конте? Пока нет ясности, где он продолжит карьеру. Буду рассматривать такой вариант только тогда, когда поступит официальное предложение. Сейчас я заинтересован в тренерской работе в России, мне там понравилось», - цитирует Карреру Napoli Magazine.

Напомним, Массимо Каррера ассистировал Антонио Конте в «Ювентусе» и в сборной Италии.

С 2016 по 2018 год он тренировал московский «Спартак», выиграв с командой чемпионат России.