Начо Фернандес подпишет новый контракт с «Реалом» - Советский спорт
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22 мая 2019 18:22ФутболСпирин Дмитрий

Начо Фернандес подпишет новый контракт с «Реалом»

Мадридский «Реал» в ближайшее время подпишет новое соглашение с защитником Начо Фернандесом.

По информации газеты Marca, договор с футболистом будет рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне 29-летний Начо провел за «Реал» 20 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Защитник играет за команды королевского клуба различных возрастов с 10 лет.

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