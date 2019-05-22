Начо Фернандес подпишет новый контракт с «Реалом»

По информации газеты Marca, договор с футболистом будет рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне 29-летний Начо провел за «Реал» 20 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Защитник играет за команды королевского клуба различных возрастов с 10 лет.
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