Маурицио Сарри: Рюдигер, Лофтус-Чик и Хадсон-Одои точно не сыграют с «Арсеналом» - Советский спорт
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22 мая 2019 18:30Футбол

Маурицио Сарри: Рюдигер, Лофтус-Чик и Хадсон-Одои точно не сыграют с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в преддверии финала Лиги Европы с «Арсеналом» рассказал о травмированных игроках английской команды.

- Конечно, мы стараемся восстановить Канте. Вчера он принял участие в тренировке со всей командой, так что мы оптимистично настроены на его возможность принять участие в финале.

Рюдигер точно не сыграет, Лофтус-Чик и Хадсон-Одои, разумеется, выбыли. Канте является единственным игроком, кто может восстановиться к финалу, - цитирует Сарри пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что полузащитник «Челси» Нголо Канте получил повреждение в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (2:2). В той же встрече травму ахилла получил хавбек английской команды Каллум Хадсон-Одои. Также не восстановился после повреждения ахилла, полученного в товарищеской игре с «Нью-Инглэнд Революшн» (3:0) полузащитник «синих» Рубен Лофтус-Чик. Защитник «Челси» Антонио Рюдигер в игре 36-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1) получил травму колена, которое позже было прооперировано.

Добавим, что финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая. Встреча пройдет в Баку и начнется в 22:00 по московскому времени.

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