«Локомотив» – «Урал». Баринов открыл счет (видео) - Советский спорт
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22 мая 2019 19:01Футбол

«Локомотив» – «Урал». Баринов открыл счет (видео)

В эти минуты в Самаре проходит финал Кубка России-2018/19 между «Локомотивом» и «Уралом».

На 27-й минуте железнодорожники открыли счет. После подачи углового в исполнении Мануэля Фернандеша точный удар головой нанес Дмитрий Баринов.

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