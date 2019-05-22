«Локомотив» – «Урал». Баринов открыл счет (видео)

На 27-й минуте железнодорожники открыли счет. После подачи углового в исполнении Мануэля Фернандеша точный удар головой нанес Дмитрий Баринов.
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