Кристиан Пулишич: Просто невероятно – приехать в Англию и быть частью этой лиги Американский полузащитник Кристиан Пулишич прокомментировал подписание контракта с лондонским «Челси».

- Я помню, как ходил на матч «Челси» и на игры некоторых других клубов АПЛ. В то время, когда я смотрел «Челси», я смотрел на Дрогба, я смотрел на Лэмпарда. Если говорить о том, что мне врезалось в память, то, возможно, это забивающий пенальти Дрогба.

Мне было 15 лет, когда я перебрался в дортмундскую «Боруссию». Я всегда этого хотел, и все сводилось к тому, чтобы найти подходящий момент. Сейчас я просто почувствовал, что переход в «Челси» является правильным шагом.

Я провел прекрасное время в «Боруссии», но у меня было ощущение, которое по-прежнему со мной. Это крупнейшая сцена, и это просто невероятно – приехать в Англию и быть частью этой лиги. Это самая лучшая сцена для того, чтобы проявить себя, - цитирует Пулишича пресс-служба «Челси».

Напомним, что в минувший вторник 20-летний полузащитник Кристиан Пулишич был представлен в качестве игрока лондонского клуба. До этого американец выступал за дортмундскую «Боруссию», в составе которой провел 127 матчей, забил 19 мячей и сделал 26 результативных передач.