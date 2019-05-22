Кристиан Пулишич: Просто невероятно – приехать в Англию и быть частью этой лиги

- Я помню, как ходил на матч «Челси» и на игры некоторых других клубов АПЛ. В то время, когда я смотрел «Челси», я смотрел на Дрогба, я смотрел на Лэмпарда. Если говорить о том, что мне врезалось в память, то, возможно, это забивающий пенальти Дрогба.
Мне было 15 лет, когда я перебрался в дортмундскую «Боруссию». Я всегда этого хотел, и все сводилось к тому, чтобы найти подходящий момент. Сейчас я просто почувствовал, что переход в «Челси» является правильным шагом.
Я провел прекрасное время в «Боруссии», но у меня было ощущение, которое по-прежнему со мной. Это крупнейшая сцена, и это просто невероятно – приехать в Англию и быть частью этой лиги. Это самая лучшая сцена для того, чтобы проявить себя, - цитирует Пулишича пресс-служба «Челси».
Напомним, что в минувший вторник 20-летний полузащитник Кристиан Пулишич был представлен в качестве игрока лондонского клуба. До этого американец выступал за дортмундскую «Боруссию», в составе которой провел 127 матчей, забил 19 мячей и сделал 26 результативных передач.
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