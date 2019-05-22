«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз завоевал Кубок России - Советский спорт
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22 мая 2019 20:22Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз завоевал Кубок России

В среду, 22 мая, в Самаре состоялся финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».

Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась победой московского клуба со счетом 1:0. Голом в составе железнодорожников на 27-й минуте встречи отметился Дмитрий Баринов, головой замкнувший подачу Мануэла Фернандеша с углового.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

Таким образом, «Локомотив» стал восьмикратным обладателем Кубка России. Ранее столичная команда завоевывала трофей в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015 и 2017 годах. По этому показателю железнодорожники вышли в единоличные лидеры, опережая по количеству побед ЦСКА (7), «Спартак» (3) и «Зенит» (3).

Добавим, что для главного тренера железнодорожников Юрия Семина эта победа стала шестой в семи матчах финала Кубка России. Ранее специалист добивался успеха в 1996, 1997, 2000, 2001 и 2017 годах, уступив в финальной встрече 1998 года.

Напомним, что на пути к финалу «Локомотив» в 1/16 финала обыграл «Балтику» (3:2 д.в.), в 1/8 взял верх над «Енисеем» (4:1), в четвертьфинале в двух встречах переиграл «Рубин» (1:0, 1:0), а в полуфинале по сумме двух матчей одержал победу над «Ростовом» (2:2, 2:0).

Отметим, что для «Урала» этот финал Кубка был вторым в истории команды. В 2017 году на стадионе «Фишт» в Сочи команда из Екатеринбурга в финале уступила «Локомотиву» со счетом 0:2.

Кубок России
Финал

«Локомотив» – «Урал» - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Баринов (27).

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Лысов, Идову, Фернандеш, Миранчук (Тарасов, 67), Крыховяк, Миранчук, Баринов, Жемалетдинов, Смолов (Кварацхелия, 90).

«Урал»: Годзюр, Страннберг, Меркулов, Кулаков, Емельянов, Бумаль, Фидлер (Бавин, 84), Эль-Кабир, Панюков (Араторе, 56), Погребняк, Ильин.

Предупреждения: Баринов (40), Погребняк (59), Меркулов (82), Емельянов (87), Гильерме (90).

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