Благодаря победе «Локомотива» в Кубке России тульский «Арсенал» сыграет в Лиге Европы В среду, 22 мая, «Локомотив» обыграл «Урал» в финальном матче Кубка России со счетом 1:0.

Благодаря победе «Локомотива» в Кубке России, тульский «Арсенал», занимающий шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, сможет на следующий сезон принять участие в Лиге Европы. Команда из Тулы начнет сове выступление в европейском турнире со второго отборочного раунда.

Отметим, что по итогам заключительного тура чемпионата России «Арсенал» по очкам может догнать идущий на пятом месте ЦСКА, однако по личным встречам (0:3 в гостях, 2:0 – дома) тульская команда все равно останется на шестой строчке. Идущий седьмым в турнирной таблице РПЛ «Ростов» имеет на четыре очка меньше и не сможет догнать «Арсенал» по итогам чемпионата.