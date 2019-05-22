Семин вошел в тройку самых возрастных тренеров, сумевших выиграть трофей

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин вышел на второе место в списке самых возрастных тренеров, сумевших выиграть титул с клубом или национальной сборной.
Топ-10 тренеров-долгожителей
1. Юпп Хайнкесс (9 мая 1945). «Бавария»
Чемпионат Германии. 7 апреля 2018. 72 года 332 дня
2. Юрий Семин (11 мая 1947). «Локомотив»
Кубок России. 22 мая 2019. 72 года 11 дней
3. Раймон Гуталс (7 октября 1921). «Олимпик»
Лига чемпионов. 26 мая 1993. 71 год 231 день
4. Алекс Фергюсон (31 декабря 1941). «Манчестер Юнайтед»
Чемпионат Англии. 22 апреля 2013. 71 год 112 дней
5. Мирча Луческу (29 июля 1945). «Зенит»
Суперкубок России. 23 июля 2016. 70 лет 360 дней
6. Луис Арагонес (28 июля 1938). Сборная Испании
Чемпионат Европы. 29 июня 2008. 69 лет 337 дней
7. Арсен Венгер (22 октября 1949). «Арсенал»
Суперкубок Англии. 6 августа 2017. 67 лет 288 дней
8. Марчелло Липпи (12 апреля 1948). «Гуанчжоу Эвергранд»
Чемпионат Китая. 2 ноября 2014. 66 лет 204 дня
9. Дик Адвокат (27 сентября 1947). ПСВ
Суперкубок Голландии. 5 августа 2012. 64 года 313 дней
10. Клаудио Раньери (20 октября 1951). «Лестер»
Чемпионат Англии. 2 мая 2016. 64 года 195 дней
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