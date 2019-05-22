Баринов признан лучшим игроком финала Кубка России

Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов.
По итогам матча Баринов был признан лучшим игроком финала Кубка России.
Отметим, что гол в ворота «Урала» стал первый для 22-летнего полузащитника московской команды в этом розыгрыше турнира.
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