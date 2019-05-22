Илья Геркус: Хотел бы отдельно поздравить Баринова

«Не чувствую своей причастности к победе «Локомотива» в Кубке. Хотел бы поздравить команду, тренерский штаб за эту замечательную победу и яркое достижение. Все огромные молодцы. Вы позвонили, я как раз писал смс Диме Баринову. Хотел бы его отдельно поздравить. Видно, как он прогрессирует от игры к игре. Превратился в мастера. Других ребят тоже хочу поздравить с трофеем», - цитирует Геркуса Sport24.ru.
В финале Кубка России «Локомотив» обыграл «Урал» со счетом 1:0. Дмитрий Баринов был признан лучшим игроком матча.
Для железнодорожников это восьмая победа в данном турнире.
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