Илья Геркус: Хотел бы отдельно поздравить Баринова Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу команды в финале Кубка России.

«Не чувствую своей причастности к победе «Локомотива» в Кубке. Хотел бы поздравить команду, тренерский штаб за эту замечательную победу и яркое достижение. Все огромные молодцы. Вы позвонили, я как раз писал смс Диме Баринову. Хотел бы его отдельно поздравить. Видно, как он прогрессирует от игры к игре. Превратился в мастера. Других ребят тоже хочу поздравить с трофеем», - цитирует Геркуса Sport24.ru.

В финале Кубка России «Локомотив» обыграл «Урал» со счетом 1:0. Дмитрий Баринов был признан лучшим игроком матча.

Для железнодорожников это восьмая победа в данном турнире.