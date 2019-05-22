Дмитрий Тарасов: Кубок едет в Баковку!

- Кубок едет в Баковку! Мы бились весь турнир, выполнили свою задачу. Спасибо болельщикам и моей семье за поддержку! Скоро приеду домой!

- После твоего выхода во втором тайме игра поменялась.

- Выполнил установку тренера и сделал все, что от меня требовалось! Если выиграли, значит, справился со своей задачей, - приводит слова Семина пресс-служба «Локомотива».

Отметим, что это третий Кубок России в коллекции 32-летнего полузащитника. Ранее Тарасов выигрывал трофей вместе с «Локомтивом» в 2015 и 2017 годах.

Напомним, что в финальном матче железнодорожники переиграли «Урал» (1:0) благодаря голу Дмитрия Баринова.