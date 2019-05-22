Федор Смолов: Умом понимаю, что взял то, что хотел, но эмоционально не могу ощутить

- Для меня это первый Кубок России! Умом я понимаю, что взял то, что хотел, но эмоционально не могу ощутить - все эмоции оставил на поле.
Принципиальный матч? Я думал только о том, что мы не обыгрывали «Урал» в этом сезоне. В финале удалось победить и завоевать трофей! - цитирует Смолова пресс-служба «Локомотива».
Отметим, что 29-летний форвард впервые выиграл Кубок России, а «Локомотив» стал восьмикратным победителем турнира.
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