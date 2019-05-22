Антон Миранчук: Эмоции спокойные, но приятные

- Это уже мой третий Кубок России. Эмоции спокойные, но приятные. Всегда приятно выигрывать трофеи.
Тяжелый матч - мы забили первыми, «Урал» полетел вперед. Терять им было нечего, но мы понимали, что соперник будет опасен только на стандартах, поэтому старались не фолить, хотя и не всегда получалось.
Травма? Пока ничего не понятно - повредил голеностоп, – передает слова Миранчука пресс-служба московского клуба.
Отметим, что «Локомотив» в восьмой раз в своей истории выиграл Кубок России.
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