Антон Миранчук: Эмоции спокойные, но приятные - Советский спорт
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22 мая 2019 21:16Футбол

Антон Миранчук: Эмоции спокойные, но приятные

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о победе команды в финале Кубка России над «Уралом» (1:0).

- Это уже мой третий Кубок России. Эмоции спокойные, но приятные. Всегда приятно выигрывать трофеи.

Тяжелый матч - мы забили первыми, «Урал» полетел вперед. Терять им было нечего, но мы понимали, что соперник будет опасен только на стандартах, поэтому старались не фолить, хотя и не всегда получалось.

Травма? Пока ничего не понятно - повредил голеностоп, – передает слова Миранчука пресс-служба московского клуба.

Отметим, что «Локомотив» в восьмой раз в своей истории выиграл Кубок России.

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