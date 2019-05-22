Семин выполнил условия автоматического продления контракта с «Локомотивом»

«Контракт Семина был продлен по схеме 1+1 с автоматическим продлением в случае попадания команды в пятерку лидеров РПЛ или выхода в финал Кубка России», - цитирует Геркуса Sport24.ru.
«Локомотив» обыграл «Урал» в финале Кубка России со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дмитрий Баринов.
Для железнодорожников это восьмая победа в данном турнире.
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