Дмитрий Парфенов: Во втором тайме вернулись в игру, но не смогли забить

- Поздравляю «Локомотив» с победой. Благодарю ребят за весь путь, который мы проделали до Самары. Я горд за свою команду.
Да, у нас были кадровые потери. Тяжелый получился матч. Во втором тайме вернулись в игру, создавали много моментов. Но не смогли забить, - приводит слова Парфенова пресс-служба екатеринбургской команды.
Добавим, что для «Урала» это был второй финал Кубка России, ранее команда из Екатеринбурга уступила «Локомотиву» (0:2) в финале 2017 года.
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