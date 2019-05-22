Дмитрий Парфенов: Во втором тайме вернулись в игру, но не смогли забить - Советский спорт
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22 мая 2019 21:26Футбол

Дмитрий Парфенов: Во втором тайме вернулись в игру, но не смогли забить

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги финального матча Кубка России против «Локомотива» (0:1).

- Поздравляю «Локомотив» с победой. Благодарю ребят за весь путь, который мы проделали до Самары. Я горд за свою команду.

Да, у нас были кадровые потери. Тяжелый получился матч. Во втором тайме вернулись в игру, создавали много моментов. Но не смогли забить, - приводит слова Парфенова пресс-служба екатеринбургской команды.

Добавим, что для «Урала» это был второй финал Кубка России, ранее команда из Екатеринбурга уступила «Локомотиву» (0:2) в финале 2017 года.

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