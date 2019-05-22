«Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо» - Советский спорт
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22 мая 2019 21:31ФутболСпирин Дмитрий

«Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо» в матче 8-го тура плей-офф чемпионов УПЛ (1:1).

Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».

На 36-й минуте счет открыл Виктор Цыганков с пенальти, а на 50-й минуте Матеус Кардосо восстановил равновесие.

Команды завершали встречу в равных, но неполных составах: с поля были удалены Артем Шабанов и Давид Хочолава. Оба игрока получили по две желтые карточки.

Напомним, «Шахтер» в текущем сезоне досрочно стал чемпионом Украины.

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