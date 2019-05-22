Останкинскую башню на сутки подсветили в честь победы «Локомотива» (фото)

В финальном матче «Локомотив» переиграл «Урал» со счетом 1:0.
Для железнодорожников это восьмая победа в данном турнире.
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