Останкинскую башню на сутки подсветили в честь победы «Локомотива» (фото) - Советский спорт
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22 мая 2019 21:38ФутболСпирин Дмитрий

Останкинскую башню на сутки подсветили в честь победы «Локомотива» (фото)

Останкинская телебашня подсвечена цветами «Локомотива» в честь победы команды в финале Кубка России.

В финальном матче «Локомотив» переиграл «Урал» со счетом 1:0.

Для железнодорожников это восьмая победа в данном турнире.

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