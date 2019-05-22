Артем Дзюба: От всей души поздравляю всю Тулу, вы заслужили этот праздник!

«Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!», написал форвард в своем Instagram.
Напомним, что клуб из Тулы получил возможность выступить в следующем розыгрыше Лиги Европы благодаря победе «Локомотива» в Кубке России.
Свое первое выступление в клубном европейском турнире «Арсенал» начнет со второго отборочного раунда.
Добавим, что Дзюба выступал за «Арсенал» на правах аренды во второй половине сезона-2017/18.
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