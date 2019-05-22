Артем Дзюба: От всей души поздравляю всю Тулу, вы заслужили этот праздник! Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил тульский «Арсенал» с выходом в Лигу Европы на следующий сезон.

«Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!», написал форвард в своем Instagram.

Напомним, что клуб из Тулы получил возможность выступить в следующем розыгрыше Лиги Европы благодаря победе «Локомотива» в Кубке России.

Свое первое выступление в клубном европейском турнире «Арсенал» начнет со второго отборочного раунда.

Добавим, что Дзюба выступал за «Арсенал» на правах аренды во второй половине сезона-2017/18.