Артем Дзюба: От всей души поздравляю всю Тулу, вы заслужили этот праздник! - Советский спорт
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22 мая 2019 22:25Футбол

Артем Дзюба: От всей души поздравляю всю Тулу, вы заслужили этот праздник!

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил тульский «Арсенал» с выходом в Лигу Европы на следующий сезон.

«Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!», написал форвард в своем Instagram.

Напомним, что клуб из Тулы получил возможность выступить в следующем розыгрыше Лиги Европы благодаря победе «Локомотива» в Кубке России.

Свое первое выступление в клубном европейском турнире «Арсенал» начнет со второго отборочного раунда.

Добавим, что Дзюба выступал за «Арсенал» на правах аренды во второй половине сезона-2017/18.

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