Гвардиола дал предварительное согласие возглавить «Ювентус» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в следующем сезоне может возглавить «Ювентус».

Как сообщает в своем аккаунте Twitter журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли, руководство туринского клуба достигло предварительного соглашения с 48-летним испанским специалистом.

По информации журналиста, контракт между «Ювентусом» и Гвардиолой будет рассчитан на четыре сезона.

Ранее журналист Onda Cero Марио Гаго Уэрта сообщил, что 21 мая в Милане у Гвардиолы состоялась встреча со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, но испанец отказался от работы с итальянским клубом.

Напомним, что 17 мая «Ювентус» официально объявил об уходе с поста главного тренера команды «Массимилиано Аллегри, с которым клуб не смог договориться о продлении контракта.

Также сообщалось, что в числе претендентов на пост главного тренера «Ювентуса» находятся Симоне Индзаги («Лацио»), Маурицио Сарри («Челси») и Дидье Дешам (сборная Франции).

Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» в июле 2016 года. С тех пор английский клуб под его руководством выиграл два чемпионата Англии, Кубок и Суперкубок страны, а также два Кубка лиги.

Отметим, что действующий контракт испанца с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2021 года.