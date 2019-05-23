Гвардиола дал предварительное согласие возглавить «Ювентус»

Как сообщает в своем аккаунте Twitter журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли, руководство туринского клуба достигло предварительного соглашения с 48-летним испанским специалистом.
По информации журналиста, контракт между «Ювентусом» и Гвардиолой будет рассчитан на четыре сезона.
Ранее журналист Onda Cero Марио Гаго Уэрта сообщил, что 21 мая в Милане у Гвардиолы состоялась встреча со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, но испанец отказался от работы с итальянским клубом.
Напомним, что 17 мая «Ювентус» официально объявил об уходе с поста главного тренера команды «Массимилиано Аллегри, с которым клуб не смог договориться о продлении контракта.
Также сообщалось, что в числе претендентов на пост главного тренера «Ювентуса» находятся Симоне Индзаги («Лацио»), Маурицио Сарри («Челси») и Дидье Дешам (сборная Франции).
Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» в июле 2016 года. С тех пор английский клуб под его руководством выиграл два чемпионата Англии, Кубок и Суперкубок страны, а также два Кубка лиги.
Отметим, что действующий контракт испанца с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2021 года.
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