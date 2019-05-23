«Славия» одержала победу над «Баником» и стала пятикратным обладателем Кубка Чехии - Советский спорт
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23 мая 2019 01:34Футбол

«Славия» одержала победу над «Баником» и стала пятикратным обладателем Кубка Чехии

Футболисты «Славии» переиграли «Баник» в финальном матче Кубка Чехии со счетом 2:0.

В составе пражского клуба голами отметилисб Томаш Соучек (37-я минута, пен.) и Лукаш Масопуст (78-я).

Таким образом, «Славия» пятый раз в своей истории завоевала Кубок Чехии. Ранее команда добивалась успеха в 1997, 1999, 2002 и 2018 годах.

Отметим, что ранее «Славия», сыграв вничью с «Баником» в четвертом туре плей-офф, досрочно завоевала золотые медали чемпионата страны.

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