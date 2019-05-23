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23 мая 2019 06:22ФутболСпирин Дмитрий

Кирай завершает спортивную карьеру

Голкипер венгерского «Халадаша» Габор Кирай завершает карьеру игрока.

«Спасибо Габор Кирай! Легенда уходит в отставку!» — говорится в сообщении официального инстаграма клуба.

В текущем сезоне 43-летний голкипер провел 24 матча и пропустил 37 мячей.

Ранее Кирай долгое время играл за немецкие и английские клубы.

Габор - самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы по футболу. Он выходил на поле в возрасте 40 лет.

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