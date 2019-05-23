Александр Бубнов: Победа «Локомотива» в Кубке - хорошая клубная традиция - Советский спорт
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23 мая 2019 06:26ФутболСпирин Дмитрий

Александр Бубнов: Победа «Локомотива» в Кубке - хорошая клубная традиция

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Локомотива» в финале Кубка России.

«До перерыва «Локомотив» владел большим преимуществом и мог забить больше одного гола — где-то подвела реализация, где-то чуть не повезло. Тем не менее команда Юрия Семина очень опытная, заручившись преимуществом, спокойно действовала по счету.

«Локомотив» теперь рекордсмен по количеству побед в Кубке России, и это не случайность, а хорошая клубная традиция», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

В финальном матче Кубка России «Локомотив» обыграл «Урал» со счетом 1:0.

Для железнодорожников это восьмая победа в данном турнире.

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