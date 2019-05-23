Гилерме: С вратарской точки зрения матч с «Уралом» был сложным Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился эмоциями от победы над «Уралом» (1:0) в финале Кубка России.

«Когда ты выигрываешь Кубок, то эмоции только самые лучшие. Мы очень рады, что привезем этот трофей домой.

С вратарской точки зрения сегодня был сложный матч. Может потому, что мы вели в счете и стали действовать от обороны и делать длинные передачи, но это не наша игра, поэтому «Урал» начал давить», - цитирует Гилерме официальный сайт РФС.

«Локомотив» в финале Кубка России обыграл «Урал» со счетом 1:0.

Для железнодорожников это восьмая победа в данном турнире.