Леонарду Жардим: Мы должны одержать победу над «Ниццей»

«Нам предстоит важный матч в эту пятницу, и мы должны одержать победу над «Ниццей», чтобы утвердить сохранение места в Лиге 1. Все команды подойдут к последнему туру с серьезным настроем.
В команде царит позитивная атмосфера после победы над «Амьеном». Мы должны воспользоваться этим, чтобы подготовиться к ближайшей встрече», - цитирует Жардима официальный сайт клуба.
Перед последним туром чемпионата Франции «Монако» занимает 16-ю строчку турнирной таблицы Лиги 1. Команда пока не обезопасила себя от вылета в низший дивизион.
«Ницца» идет на восьмом месте.
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