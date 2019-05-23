Леонарду Жардим: Мы должны одержать победу над «Ниццей» Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 38-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».

«Нам предстоит важный матч в эту пятницу, и мы должны одержать победу над «Ниццей», чтобы утвердить сохранение места в Лиге 1. Все команды подойдут к последнему туру с серьезным настроем.

В команде царит позитивная атмосфера после победы над «Амьеном». Мы должны воспользоваться этим, чтобы подготовиться к ближайшей встрече», - цитирует Жардима официальный сайт клуба.

Перед последним туром чемпионата Франции «Монако» занимает 16-ю строчку турнирной таблицы Лиги 1. Команда пока не обезопасила себя от вылета в низший дивизион.

«Ницца» идет на восьмом месте.