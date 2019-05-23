СМИ: Мозес может стать игроком «Интера» по инициативе Конте - Советский спорт
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23 мая 2019 08:36ФутболГичунцев Артур

СМИ: Мозес может стать игроком «Интера» по инициативе Конте

На данный момент нигерийский футболист выступает на правах аренды за «Фенербахче».

Защитник «Челси» Виктор Мозес может покинуть лондонский клуб в летнее межсезонье. Об этом сообщает FC Inter News.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован миланский «Интер», который хочет пригласить игрока по инициативе Антонио Конте. Отмечается, что сума трансфера составит 12 млн евро.

Ранее сообщалось, что последний сменит Лучано Спаллетти у руля команды грядущим летом.

В текущем сезоне 28-летний Мозес провел 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 голевой пас.

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