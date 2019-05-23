Директор «Арсенала» объяснил, почему клуб отказался от продления контракта с Рэмзи Валлийский футболист продолжит карьеру в «Ювентусе».

Директор лондонского «Арсенала» Рауль Санллехи объяснил, почему «канониры» не смогли продлить контракт с полузащитником сборной Уэльса Аароном Рэмзи.

«Моя работа заключается в том, чтобы соблюдать баланс зарплат в команде. Мы не продлили вовремя соглашение с Рэмзи, поэтому оказались в непростой ситуации. На тот момент он уже запрашивал совсем другую зарплату. В конечном итоге, нам пришлось поступить в интересах клуба», – цитирует функционера пресс-служба столичного клуба.

Рэмзи выступает за «Арсенал» с 2008 года. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провел во всех турнирах 40 матчей, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.