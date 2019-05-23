МИД Азербайджана обвинил Армению в провокационном использовании Мхитаряна Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Армения использует полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна в провокационных целях.

«Лично я, как пресс-секретарь МИД, неоднократно отмечала, что Азербайджан не отождествляет спорт и политику. Азербайджан не впервые принимает престижные спортивные соревнования, в которых принимали участие в том числе и спортсмены армянского происхождения.

Армения не намерена готовить свой народ к миру, как это было отмечено в заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения использует игрока «Арсенала» армянского происхождения в своих провокационных целях», - цитирует Абдуллаеву «Спутник Азербайджан».

Напомним, полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян решил не ехать со своей командой в Баку на финал Лиги Европы против «Челси».

Матч состоится 29 мая.

Армения и Азербайджан давно находятся в состоянии конфликта из-за спорных территорий.