МИД Азербайджана обвинил Армению в провокационном использовании Мхитаряна

«Лично я, как пресс-секретарь МИД, неоднократно отмечала, что Азербайджан не отождествляет спорт и политику. Азербайджан не впервые принимает престижные спортивные соревнования, в которых принимали участие в том числе и спортсмены армянского происхождения.
Армения не намерена готовить свой народ к миру, как это было отмечено в заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения использует игрока «Арсенала» армянского происхождения в своих провокационных целях», - цитирует Абдуллаеву «Спутник Азербайджан».
Напомним, полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян решил не ехать со своей командой в Баку на финал Лиги Европы против «Челси».
Матч состоится 29 мая.
Армения и Азербайджан давно находятся в состоянии конфликта из-за спорных территорий.
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