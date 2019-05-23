Готлиб близок к переходу в «Оренбург»

По информации Sport24.ru, российский клуб ведет переговоры о переходе 26-летнего игрока.
В минувшем сезоне Готлиб принял участие в 20 матчах чемпионата Израиля и забил 1 гол. Его контракт с «Хапоэлем» истекает летом 2020 года.
Отметим, что футболист имеет российские корни и российское гражданство.
«Оренбург» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.
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