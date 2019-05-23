Готлиб близок к переходу в «Оренбург» - Советский спорт
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23 мая 2019 10:50ФутболСпирин Дмитрий

Готлиб близок к переходу в «Оренбург»

Защитник «Хапоэля» (Тель-Авив) Эди Готлиб может стать игроком «Оренбурга».

По информации Sport24.ru, российский клуб ведет переговоры о переходе 26-летнего игрока.

В минувшем сезоне Готлиб принял участие в 20 матчах чемпионата Израиля и забил 1 гол. Его контракт с «Хапоэлем» истекает летом 2020 года.

Отметим, что футболист имеет российские корни и российское гражданство.

«Оренбург» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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