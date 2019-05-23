Новую форму «Ромы» украсят молнии Юпитера (видео) - Советский спорт
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23 мая 2019 10:58ФутболСпирин Дмитрий

Новую форму «Ромы» украсят молнии Юпитера (видео)

«Рома» представила новую домашнюю форму команды от фирмы Nike.

Футболка выполнена в традиционных клубных цветах. Воротник и рукава украсят молнии, отсылающие к древнеримскому богу Юпитеру.

За тур до окончания чемпионата Италии «Рома» занимает шестую строчку турнирной таблицы. Уже известно, что главный тренер команды Клаудио Раньери покинет римский клуб по окончании сезона.

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