Новую форму «Ромы» украсят молнии Юпитера (видео)

Футболка выполнена в традиционных клубных цветах. Воротник и рукава украсят молнии, отсылающие к древнеримскому богу Юпитеру.
За тур до окончания чемпионата Италии «Рома» занимает шестую строчку турнирной таблицы. Уже известно, что главный тренер команды Клаудио Раньери покинет римский клуб по окончании сезона.
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