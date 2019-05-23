Агент Ткачева заявил, что полузащитник намерен покинуть московский ЦСКА

Владимир Дейнека, агент полузащитника московского ЦСКА Сергея Ткачева, выступающего на правах аренды за тульский «Арсенал», рассказал о планах своего клиента.
«У Ткачева остается еще год контракта с ЦСКА, но варианты с арендой мы больше не рассматриваем. Только продажу.
У Сергея два сезона подряд очень качественная статистика, и у нас есть варианты трансфера для Ткачева как в России, так и за рубежом.
В ближайшее время появится конкретика и мы вступим в переговоры с ЦСКА о сумме выкупа», – сказал Дейнека для Sport24.ru.
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