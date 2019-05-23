Агент Ткачева заявил, что полузащитник намерен покинуть московский ЦСКА В текущем сезоне 30-летний хавбек провел за «оружейников» 29 матчей, забил 5 голов и отдал 9 голевых передач.

Владимир Дейнека, агент полузащитника московского ЦСКА Сергея Ткачева, выступающего на правах аренды за тульский «Арсенал», рассказал о планах своего клиента.

«У Ткачева остается еще год контракта с ЦСКА, но варианты с арендой мы больше не рассматриваем. Только продажу.

У Сергея два сезона подряд очень качественная статистика, и у нас есть варианты трансфера для Ткачева как в России, так и за рубежом.

В ближайшее время появится конкретика и мы вступим в переговоры с ЦСКА о сумме выкупа», – сказал Дейнека для Sport24.ru.