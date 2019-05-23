Михаил Меркулов: Для игроков обиднее, что упустили трофей, для президента – еврокубки «Урал» проиграл «Локомотиву» в финале Кубка России.

Защитник «Урала» Михаил Меркулов прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в финальном матче Кубка России на стадионе «Самара Арена».

– Во второй половине встречи мы несколько перестроили свою игру, тренерский штаб подсказал то, как нам нужно действовать, – приводит News.ru слова 25-летнего игрока. – Обратного пути не было, так что мы с ребятами понеслись вперед, куда тут уже отступать?

– Если честно, то что болезней упустить: трофей или шанс оказаться в еврокубках?

– Это, если честно, все взаимосвязано. Думаю, что для игроков более обидным будет тот факт, что мы не стали обладателями трофея, а для президента (Григория Иванова) – шанс попасть в еврокубки.

Напомним, «Урал» проиграл «Локомотиву» финал Кубка России во второй раз за два года. В 2017 году команды также встречались в решающем матче, который проходил в Сочи, и красно-зеленые одержали победу (2:0).

Накануне решающий гол в первом тайме забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.

«Урал» не смог завоевать путевку в Лигу Европы, которая теперь достанется «Арсеналу», занявшему шестое место в премьер-лиге.