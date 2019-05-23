Крыховяк: Это счастье – быть частью такой команды, как «Локомотив» - Советский спорт
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23 мая 2019 12:09ФутболГичунцев Артур

Крыховяк: Это счастье – быть частью такой команды, как «Локомотив»

Польский футболист перебрался в чемпионат России летом 2018 года.

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк дал комментарий после победы в Кубке России. Накануне столичный клуб одолел в финальном матче «Урал» (1:0).

«Очень рад победе в Кубке. Для любой команды очень важно выигрывать трофеи. Два года назад «Локо» уже делал это, потом стал чемпионом, а вот теперь мы снова с Кубком России. Это показывает, что наша команда способна выступать на самом высоком уровне и всегда борется за победу в турнире. Теперь необходимо обеспечить себе участие в Лиге чемпионов.

Очень рад, что клуб выкупил меня. Это счастье – быть частью такой команды. Хочу остаться в «Локомотиве» так долго, как это возможно.

Семин – великий тренер, крайне значимая фигура для клуба. Он пользуется огромным уважением не только среди нас, игроков, но и у болельщиков. Важность этого человека для «Локомотива» сложно переоценить», – цитирует полузащитника Sport24.ru.

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