Почеттино согласился возглавить «Ювентус»

По информации La Gazzetta dello Sport, спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи успешно провел переговоры в Лондоне с президентом «Тоттенхэма» Дэниелом Леви.
Сообщается, что Почеттино в свою очередь согласился возглавить итальянский клуб и подписать с «Ювентусом» контракт на четыре года.
Ранее пост главного тренера туринцев покинул Массимилиано Аллегри.
В текущем сезоне Почеттино вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов. Его команда разыграет трофей с «Ливерпулем».
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