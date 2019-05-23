Почеттино согласился возглавить «Ювентус» - Советский спорт
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23 мая 2019 12:50ФутболСпирин Дмитрий

Почеттино согласился возглавить «Ювентус»

Маурисио Почеттино станет новым главным тренером «Ювентуса», сообщают итальянские СМИ.

По информации La Gazzetta dello Sport, спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи успешно провел переговоры в Лондоне с президентом «Тоттенхэма» Дэниелом Леви.

Сообщается, что Почеттино в свою очередь согласился возглавить итальянский клуб и подписать с «Ювентусом» контракт на четыре года.

Ранее пост главного тренера туринцев покинул Массимилиано Аллегри.

В текущем сезоне Почеттино вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов. Его команда разыграет трофей с «Ливерпулем».

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