Василий Кикнадзе: Работа с судьями? Доказательства на стол. Нет? Нечего языком молоть «Локомотив» обвиняют в том, что начальник команды Станислав Сухина «работает с судьями».

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на обвинения клуба в работе с судьями

«Я не хотел его (этот вопрос) затрагивать, но… Все началось с выступления (Евгения) Гинера на телевидении, – приводит слова Кикнадзе официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Потом тему подхватили (Василий) Уткин и (Андрей) Червиченко. Все, что происходит, никак, кроме как травлей, назвать нельзя.

То, что наговорил (Сергей) Хусаинов, не лезет ни в какие ворота. Мы будем очень серьезно думать над его словами и над вариантами своего ответа. Если есть доказательства – на стол. Нет – значит, нечего языком молоть».

Напомним, начальником «Локомотива» работает бывший арбитр Станислав Сухина.

Накануне «Локомотив» в восьмой раз стал обладателем Кубка России, победив в финальном матче «Урал» (1:0) на стадионе «Самара Арена». Единственный гол забил полузащитник Дмитрий Баринов.