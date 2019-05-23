Лапочкин получил положительную оценку за работу на финале Кубка России - Советский спорт
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23 мая 2019 13:15ФутболСпирин Дмитрий

Лапочкин получил положительную оценку за работу на финале Кубка России

Департамент судейства и инспектирования РФС положительно оценил работу арбитра Сергея Лапочкина на финале Кубка России.

Судья получил оценку 8,3 балла.

Напомним, в финальном матче Кубка России «Локомотив» 23 мая обыграл «Урал» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дмитрий Баринов.

Для железнодорожников эта победа стала восьмой в данном турнире.

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