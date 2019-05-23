Гурам Аджоев: Бакаев и Мирзов не боятся обыгрывать, мы уже забываем о такой красоте Два полузащитника «Арсенала» включены в итоговый состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром.

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал вызов в сборную России полузащитников команды Зелимхана Бакаева и Резиуана Мирзова.

«Их особенность в том, что они очень сильные индивидуальные игроки, что не часто встретишь в нашей стране, – приводит ТАСС слова Аджоева, – они не боятся обыгрывать, мы уже забываем, что всю эту красоту надо показывать.

Один забил семь голов, другой – восемь, представляете, чтобы крайние полузащитники столько забивали».

Напомним, в четверг главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с итоговым списком игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

Отметим, что Бакаев и Мирзов выступают за «Арсенал» на правах аренды. 22-летний Бакаев принадлежит «Спартаку». На его счету восемь голов в 24 матчах премьер-лиги. 25-летний Мирзов принадлежит «Ростову». У него пять голов в 25 матчах премьер-лиги и два – в шести матчах Кубка России.

Добавим, что из «Арсенала» в сборную также вызван защитник Максим Беляев.