Исполком РФС снял с повестки дня вопрос о лимите на легионеров Следующее заседание пройдет в июне.

Исполком РФС не будет рассматривать на сегодняшнем заседании вопрос об изменении лимита на легионеров, начиная с сезона-2020/2021, сообщает Sport24.ru.

Ожидалось, что на исполкоме будут рассмотрены все возможные варианты нового лимита на легионеров. Ранее стало известно, что через год ограничение на иностранцев будет действовать в заявке команды на сезон в формате «10+15», «7+18» или «8+17».

Напомним, что по нынешнему лимиту команды могут заявлять на сезон неограниченное число легионеров, при этом на поле одновременно не может находиться больше шести иностранцев.

Следующее заседание исполкома РФС запланировано на июнь.