Исполком РФС снял с повестки дня вопрос о лимите на легионеров

Исполком РФС не будет рассматривать на сегодняшнем заседании вопрос об изменении лимита на легионеров, начиная с сезона-2020/2021, сообщает Sport24.ru.
Ожидалось, что на исполкоме будут рассмотрены все возможные варианты нового лимита на легионеров. Ранее стало известно, что через год ограничение на иностранцев будет действовать в заявке команды на сезон в формате «10+15», «7+18» или «8+17».
Напомним, что по нынешнему лимиту команды могут заявлять на сезон неограниченное число легионеров, при этом на поле одновременно не может находиться больше шести иностранцев.
Следующее заседание исполкома РФС запланировано на июнь.
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