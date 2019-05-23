Исполком РФС снял с повестки дня вопрос о лимите на легионеров - Советский спорт
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23 мая 2019 13:44ФутболЛипкин Антон

Исполком РФС снял с повестки дня вопрос о лимите на легионеров

Следующее заседание пройдет в июне.

Исполком РФС не будет рассматривать на сегодняшнем заседании вопрос об изменении лимита на легионеров, начиная с сезона-2020/2021, сообщает Sport24.ru.

Ожидалось, что на исполкоме будут рассмотрены все возможные варианты нового лимита на легионеров. Ранее стало известно, что через год ограничение на иностранцев будет действовать в заявке команды на сезон в формате «10+15», «7+18» или «8+17».

Напомним, что по нынешнему лимиту команды могут заявлять на сезон неограниченное число легионеров, при этом на поле одновременно не может находиться больше шести иностранцев.

Следующее заседание исполкома РФС запланировано на июнь.

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