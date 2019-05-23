Пьер-Эмерик Обамеянг – о ситуации Мхитаряна: Это настоящий позор Игрок пропустит игру по решению клуба.

Форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался перед финальным матчем Лиги Европы.

29 мая «пушкари» сыграют за трофей с «Челси». Встреча пройдет в Баку и стартует в 22.00 мск. Отметим, что эту игру пропустит хавбек «канониров» Генрих Мхитарян.

«Мы уважительно относимся к этому решению, но прекрасно понимаем, что это настоящий позор. Генриху тяжело ехать в Баку из-за проблем на политической почве.

Повторюсь, это позор, но для игроков «Арсенала» это будет еще один повод для мотивации. Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов. Это наша цель с самого начала сезона», – цитирует Обамеянга Evening Standard.

Напомним, в начале 90-х в Нагорном Карабахе разгорелся вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Сейчас это непризнанное государство с армянским населением, де-факто контролируемое армянскими властями. При этом Азербайджан считает эту территорию своей.

Любому человеку, который посещал Нагорно-Карабахскую республику, нельзя посещать Баку.

В нынешнем сезоне «Арсенал» уже играл в Баку – на групповом этапе Лиги Европы с «Карабахом». На этот матч 30-летний армянин также не летал.