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23 мая 2019 14:40ФутболГичунцев Артур

Роббен получил предложение от «Лестера»

В чемпионате Англии голландец выступал за «Челси».

Хавбек мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен, который покинет команду этим летом, может вернуться в АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, 35-летний полузащитник получил несколько предложений, однако, фаворитом на его подписание является «Лестер».

Отмечается, что на игрока, который также защищал цвета мадридского «Реала», претендует «ПСВ».

В минувшем сезоне Роббен провел во всех турнирах 18 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевых передачи.

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