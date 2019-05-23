Роббен получил предложение от «Лестера»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен, который покинет команду этим летом, может вернуться в АПЛ.
Как сообщает Daily Mail, 35-летний полузащитник получил несколько предложений, однако, фаворитом на его подписание является «Лестер».
Отмечается, что на игрока, который также защищал цвета мадридского «Реала», претендует «ПСВ».
В минувшем сезоне Роббен провел во всех турнирах 18 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевых передачи.
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