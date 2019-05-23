Сорокин объяснил, почему ФИФА отказалась от расширения участников чемпионата мира - Советский спорт
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23 мая 2019 14:57ФутболГичунцев Артур

Сорокин объяснил, почему ФИФА отказалась от расширения участников чемпионата мира

Турнир пройдет в Катаре.

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин высказался о решении организации отказаться от увеличения числа участников на мировом первенстве 2022 года.

«Взвешенный и правильный итог. Увеличение числа команд было полностью завязано на логистических вопросах, связанных с участием соседних стран. По всей видимости, необходимой конфигурации не нашлось.

В целом расширение – это комплексное решение, влекущее за собой массу сдвигов в организационном процессе. Это не только большее количество участников, но и увеличение объектов размещения, огромное количество болельщиков. Это настоящий вызов, принять который без помощи соседей невозможно», – цитирует Сорокина «RT на русском».

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