Смолов посвятил победу в Кубке России маме (фото)

«Локомотив» накануне обыграл «Урал» (1:0) и стал обладателем Кубка России. Форвард железнодорожников Федор Смолов кратко прокомментировал успех команды.
«Для мамы. «Локо», с победой», - написал Смолов.
Локомотив» стал восьмикратным обладателем Кубка России. Ранее столичная команда завоевывала трофей в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015 и 2017 годах. По этому показателю железнодорожники вышли в единоличные лидеры, опережая по количеству побед ЦСКА (7), «Спартак» (3) и «Зенит» (3).
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