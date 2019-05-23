Смолов посвятил победу в Кубке России маме (фото) - Советский спорт
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23 мая 2019 16:37ФутболСметанникова Дарья

Смолов посвятил победу в Кубке России маме (фото)

Об этом футболист сборной России и «Локомотива» сообщил в своем инстаграме.

«Локомотив» накануне обыграл «Урал» (1:0) и стал обладателем Кубка России. Форвард железнодорожников Федор Смолов кратко прокомментировал успех команды.

«Для мамы. «Локо», с победой», - написал Смолов.

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🏆для мамы❤️ Локо,с победой🔥🏆🚂

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

Локомотив» стал восьмикратным обладателем Кубка России. Ранее столичная команда завоевывала трофей в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015 и 2017 годах. По этому показателю железнодорожники вышли в единоличные лидеры, опережая по количеству побед ЦСКА (7), «Спартак» (3) и «Зенит» (3).

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