«Манчестер Сити» опроверг информации о переходе Гвардиолы в «Ювентус»

Член совета директоров «Манчестер Сити» Альберто Галасси прокомментировал информацию об уходе Гвардиолы в летнее межсезонье.
«Я удивлен, что информационные агентства публикуют абсурдные новости. Никто не услышал, что Пеп сказал на прошлой неделе.
Во-первых, он хочет остаться в «Сити». Во-вторых, у него контракт на два года. «Ювентус» не упустил бы утечку информации, если бы она была. Для начала журналистам надо было обратиться к нам. Эта информация не соответствует действительности. Хосеп – великолепный тренер, который хочет остаться в «Манчестер Сити». Он не понимает, почему его не услышали», - цитирует Галласи итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Добавим, что соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» в силе до лета 2021 года.
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