«Манчестер Сити» собирается купить Канселу за 60 млн евро - Советский спорт
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23 мая 2019 17:00ФутболСметанникова Дарья

«Манчестер Сити» собирается купить Канселу за 60 млн евро

Защитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

«Манчестер Сити» намерен приобрести защитника «Ювентуса» Жоау Канселу. Как сообщает Goal, клубы на данный момент близки к согласованию сделки.

«Манчестер Сити» готов приобрести португальского защитника за 60 миллионов евро. Канселу выступает за «Ювентус» с лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Канселу заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 24-летний защитник провел 34 матча за «Ювентус», в которых забил один мяч и отдал восемь голевых передач.

Ранее в своей карьере Канселу выступал за «Бенфику», «Валенсию» и «Интер».

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