Станислав Сухина: Каждый год титулы после моего прихода в «Локомотив»? Это совпадение - Советский спорт
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23 мая 2019 17:24ФутболЛипкин Антон

Станислав Сухина: Каждый год титулы после моего прихода в «Локомотив»? Это совпадение

«Локомотив» завоевал Кубок России.

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина прокомментировал победу команды в Кубке России.

– Как вы появились, трофеи берем каждый год…
– Это просто совпадение, – сказал Сухина в интервью клубной пресс-службе. – Молодцы ребята, тренер. Они в тяжелых условиях – через два дня на третий – играют, терпят и добиваются своих целей. Эмоции сильные, много кубков не бывает. И вообще, нормальный мужчины – добытчик. Поэтому каждый год надо что-то тащить домой: нести и нести. С победой!

Напомним, бывший арбитр в феврале 2017 года стал начальником «Локомотива». После этого команда завоевала два Кубка России (2017, 2019) и стала чемпионом страны (2018).

Накануне «Локомотив» нанес поражение «Уралу» (1:0) на стадионе «Самара Арена». Единственный гол в матче забил полузащитник Дмитрий Баринов.

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