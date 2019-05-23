Станислав Сухина: Каждый год титулы после моего прихода в «Локомотив»? Это совпадение «Локомотив» завоевал Кубок России.

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина прокомментировал победу команды в Кубке России.

– Как вы появились, трофеи берем каждый год…

– Это просто совпадение, – сказал Сухина в интервью клубной пресс-службе. – Молодцы ребята, тренер. Они в тяжелых условиях – через два дня на третий – играют, терпят и добиваются своих целей. Эмоции сильные, много кубков не бывает. И вообще, нормальный мужчины – добытчик. Поэтому каждый год надо что-то тащить домой: нести и нести. С победой!

«Нормальный мужчина – добытчик! Каждый год надо нести что-то домой».

Комментарий с поля, который вы так ждали 😏

Такого начальника команды Станислава Сухину вы ещё не видели 😄#ЭтоНашаИС10РИЯ pic.twitter.com/nKK3uCIt1p — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 23, 2019

Напомним, бывший арбитр в феврале 2017 года стал начальником «Локомотива». После этого команда завоевала два Кубка России (2017, 2019) и стала чемпионом страны (2018).

Накануне «Локомотив» нанес поражение «Уралу» (1:0) на стадионе «Самара Арена». Единственный гол в матче забил полузащитник Дмитрий Баринов.