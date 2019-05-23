Станислав Сухина: Каждый год титулы после моего прихода в «Локомотив»? Это совпадение

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина прокомментировал победу команды в Кубке России.
– Как вы появились, трофеи берем каждый год…
– Это просто совпадение, – сказал Сухина в интервью клубной пресс-службе. – Молодцы ребята, тренер. Они в тяжелых условиях – через два дня на третий – играют, терпят и добиваются своих целей. Эмоции сильные, много кубков не бывает. И вообще, нормальный мужчины – добытчик. Поэтому каждый год надо что-то тащить домой: нести и нести. С победой!
Напомним, бывший арбитр в феврале 2017 года стал начальником «Локомотива». После этого команда завоевала два Кубка России (2017, 2019) и стала чемпионом страны (2018).
Накануне «Локомотив» нанес поражение «Уралу» (1:0) на стадионе «Самара Арена». Единственный гол в матче забил полузащитник Дмитрий Баринов.
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