СМИ: «Динамо» может купить Эль-Кабира

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир может перейти в «Динамо», утверждает «Чемпионат». Екатеринбургский клуб получит за футболиста 2,5 миллиона евро.
27-летний голландец выступает за «Урал» с января 2018 года. На его счету восемь мячей и девять голевых передач в 45 играх за клуб. Контракт с Эль-Кабира с «Уралом» подписан до 30 июня 2021 года.
На взрослом уровне футболист выступал за шведские «Энгельхольм», «АФК Юнайтед» и «Юргоден». С последними футболист выиграл Кубок Швеции.
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