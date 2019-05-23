«Реалу» нравится выступление Эдегора в «Витессе» Слуцкого - Советский спорт
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23 мая 2019 21:16ФутболКоноплев Александр

«Реалу» нравится выступление Эдегора в «Витессе» Слуцкого

Эдегор снова будет играть в аренде.

Мадридский «Реал» не намерен продавать полузащитника Мартина Эдегора.

Нынешний сезон 20-летний футболист провел в аренде в голландском «Витессе» под руководством Леонида Слуцкого. Как отмечает Marca, испанскому клубу нравится прогресс молодого норвежца, но включить его в основную обойму пока не может.

Скорее всего, хавбек будет снова играть в аренде.

В нынешнем сезоне на счету Эдегора 11 мячей и 12 голевых передач в 37 играх во всех турнирах.

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