Луиш Нету: Болельщики «Зенита» – мои идолы и кумиры - Советский спорт
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23 мая 2019 21:46Футбол

Луиш Нету: Болельщики «Зенита» – мои идолы и кумиры

Нету написал письмо болельщикам «Зенита».

Защитник Луиш Нету попрощался с «Зенитом», за который он выступал с 2013 по 2019 год.

Футболист написал письмо, которое опубликовано на сайте сине-бело-голубых.

– Первым делом мне сообщили, что моя фамилия, «Нету», по-русски значит что-то вроде «нет» или «ничего». Прибавив к этому свой 13-й номер, я подумал, что болельщики могут оказаться не очень-то расположены к новичку, который к тому же пришел из команды, занявшей в итальянской лиге последнее место, никогда не играл за такой большой клуб, как «Зенит», и вообще стоил этому клубу миллионы евро.

Я никогда не чувствовал себя идолом, чьим-то кумиром, но всегда чувствовал, что я — один из вас. И сегодня я могу сказать, что это вы, болельщики «Зенита», мои идолы и кумиры, – говорится в письме.

Нету – двукратный чемпион России, обладатель Кубка России. На его счету один гол в 174 матчах за «Зенит». Следующий сезон футболист начнет в «Спортинге».

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